Carrière tailleur de pierre

16 et 17 septembre

Carrière Les Grès de Fontainebleau

Entrée libre

Propriétaire exploitant d'une carrière de grès en bordure du massif de Fontainebleau, n'extrait de la roche cette pierre dure et siliceuse de la même manière qu'au XVIIIe siècle, c'est à dire d'une façon artisanale, qui consiste à fendre la pierre à l'aide d'outils anciens qui lui donne cet aspect éclaté et noble du grès de Fontainebleau qui orne le paysage de l'Ile de France.

Carrière Les Grès de Fontainebleau
Route de Boutigny 91490 Moigny-sur-École
Moigny-sur-École 91490 Essonne Île-de-France
01 60 66 49 89
http://gresdefontainebleau.free.fr
http://www.lesgresdefontainebleau.com

Propriétaire exploitant d'une carrière de grès en bordure du massif de Fontainebleau, j'extrais de la roche cette pierre dure de la même manière qu'au XVIIIe siècle, c'est-à-dire, d'une façon artisanale, qui consiste à fendre la pierre à l'aide d'outils anciens qui lui donnent cet aspect éclaté, et noble du grès de Fontainebleau, qui orne le paysage de l'Ile-de-France.

Au centre du village, prendre la rue de Verdun, continuer tout droit, sortir du village, 1,2km après la sortie, la carrière est signalée. Elle est située à droite de la route.

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

