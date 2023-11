Les Trois Accords Carrière (La) Saint-Herblain, 12 avril 2024, Saint-Herblain.

2024-04-12

Horaire : 20:30

Gratuit : non 40 € BILLETTERIES : www.ospectacles.fr, www.francebillet.com, www.ticketmaster.fr, www.seetickets.com

Concert. « Présence d’esprit », le très attendu 7e album des Trois Accords, fait notre plus grand bonheur avec ses textes déjantés et ses mélodies accrocheuses. Le groupe nous offre une nouvelle aventure musicale avec 10 chansons contenant de l’esprit qui mettront une ambiance dans votre cerveau… et dans chacune des salles qu’ils visiteront ! »Présence d’esprit » est un album très intérieur… Il a été composé à l’intérieur, interprété à l’intérieur et enregistré à l’intérieur. Nous sommes d’ailleurs surpris qu’il se joue aussi bien à l’extérieur.

Carrière (La) Bourg Saint-Herblain 44800