Archive en concert Carrière (La) Saint-Herblain Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Archive en concert Carrière (La), 22 novembre 2023, Saint-Herblain. 2023-11-22

Horaire : 20:00

Gratuit : non 36 € BILLETTERIES : www.ospectacles.fr, www.francebillet.com, www.ticketmaster.fr, www.seetickets.com ARCHIVE revient en tournée en France en 2023 à l’occasion de la sortie de son nouvel album A CALL TO ARMS & ANGELS ! Si les deux piliers du groupe définissent leur musique comme étant du rock progressif, ils sont cependant issus de l’univers électro et trip-hop. Ces fans de Pink Floyd ne sont pas uniquement « branchés » nouvelles technologies. Ils usent également des cordes, pianos et orgues pour créer de véritables tourbillons sonores. Une vraie musique expérimentale, en somme. Après 6 ans d’absence, le collectif mythique du sud de Londres adulé des Français présente son 12e album studio au public. Archive compte bien le défendre sur scène : Un concert à ne pas manquer ! Pour rappel : Archive a dû annoncer le report forcé de sa tournée prévue en 2022, suite au diagnostic du cancer (curable) du fondateur du groupe ; dans l’objectif de revenir sur scène suite à un rétablissement complet Les billets achetés pour la tournée 2022 restent valables pour la tournée de 2023Pour toute demande de remboursement sur les séances de 2022, merci de vous rapprocher de votre point de vente Carrière (La) Bourg Saint-Herblain 44800 Accueil

Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Carrière (La) Adresse 2B Rue du Souvenir Français Ville Saint-Herblain Departement Loire-Atlantique Tarif 36 € BILLETTERIES : www.ospectacles.fr, www.francebillet.com, www.ticketmaster.fr, www.seetickets.com Lieu Ville Carrière (La) Saint-Herblain

Carrière (La) Saint-Herblain Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-herblain/

Archive en concert Carrière (La) 2023-11-22 was last modified: by Archive en concert Carrière (La) Carrière (La) 22 novembre 2023 Carrière (La) Saint-Herblain Nantes

Saint-Herblain Loire-Atlantique