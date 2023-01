Carrière Gallo-Romaine – Visite Guidée 2023 La Roche-Vineuse La Roche-Vineuse La Roche-Vineuse Catégories d’Évènement: La Roche-Vineuse

Saône-et-Loire

Carrière Gallo-Romaine – Visite Guidée 2023 La Roche-Vineuse, 5 avril 2023, La Roche-Vineuse La Roche-Vineuse. Carrière Gallo-Romaine – Visite Guidée 2023 Carrières de La Lie Route des Pérelles La Roche-Vineuse Saône-et-Loire Route des Pérelles Carrières de La Lie

2023-04-05 – 2023-07-01

Route des Pérelles Carrières de La Lie

La Roche-Vineuse

Saône-et-Loire La Roche-Vineuse Un travail archéologique minutieux nous permet aujourd’hui de retracer l’activité d’exploitation par les Gallo-Romains, les Mérovingiens et jusqu’au 20ème siècle, dans cette carrière de calcaire. Vous découvrirez : la formation de la roche, les techniques d’extraction, les outils selon les époques, les traces sur les fronts de taille, la destination de la pierre (sarcophages, construction…). Mais aussi un site naturel, un sentier découverte et aire de pique-nique.

Visite guidée : la durée est adaptée en fonction de votre demande, de la composition du groupe (adultes ou enfants) entre 50 minutes et 1h30. Si vous disposez de plus de temps, vous pouvez découvrir, à proximité, la Lande de Nancelle. carrieres.lalie@laposte.net Route des Pérelles Carrières de La Lie La Roche-Vineuse

dernière mise à jour : 2023-01-16 par

Détails Catégories d’Évènement: La Roche-Vineuse, Saône-et-Loire Autres Lieu La Roche-Vineuse Adresse La Roche-Vineuse Saône-et-Loire Route des Pérelles Carrières de La Lie Ville La Roche-Vineuse La Roche-Vineuse lieuville Route des Pérelles Carrières de La Lie La Roche-Vineuse Departement Saône-et-Loire

La Roche-Vineuse La Roche-Vineuse La Roche-Vineuse Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-roche-vineuse-la-roche-vineuse/

Carrière Gallo-Romaine – Visite Guidée 2023 La Roche-Vineuse 2023-04-05 was last modified: by Carrière Gallo-Romaine – Visite Guidée 2023 La Roche-Vineuse La Roche-Vineuse 5 avril 2023 Carrières de La Lie Route des Pérelles La Roche-Vineuse Saône-et-Loire La Roche-Vineuse La Roche-Vineuse, Saône-et-Loire Saône-et-Loire

La Roche-Vineuse La Roche-Vineuse Saône-et-Loire