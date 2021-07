Blainville-sur-l'Eau Blainville-sur-l'Eau Blainville-sur-l'Eau, Meurthe-et-Moselle CARRIÈRE EN SCÈNE Blainville-sur-l’Eau Blainville-sur-l'Eau Catégories d’évènement: Blainville-sur-l'Eau

CARRIÈRE EN SCÈNE Blainville-sur-l’Eau, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Blainville-sur-l'Eau. CARRIÈRE EN SCÈNE 2021-07-24 18:00:00 18:00:00 – 2021-07-24 22:30:00 22:30:00

Blainville-sur-l’Eau Meurthe-et-Moselle Blainville-sur-l’Eau Meurthe-et-Moselle 0 EUR Incontournable de l’été, la scène musicale ouverte à la Carrière du Haut des Places le 24 juillet ! Un moment de découverte et de partage autour d’artistes aux univers musicaux poétiques, pop, soul ou rock, en français ou en anglais… il y en aura pour tous les goûts ! En cas de mauvais temps, le concert pourrait être déplacé à la MFC. mairie@blainvillesurleau.fr +33 3 83 75 94 33 Mairie de Blainville dernière mise à jour : 2021-07-17 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS

lieuville 48.55582#6.40598