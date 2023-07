Théâtre de plein air Carrière du Wurzel Thannenkirch, 19 juillet 2023, Thannenkirch.

Thannenkirch,Haut-Rhin

Dans un petit coin de verdure, la troupe de la Caravane des Illuminés Avertis vous propose trois pièces courtes d’Eugène Labiche pour une soirée généreuse et débridée..

2023-07-19 fin : 2023-07-23 . 0 EUR.

Carrière du Wurzel

Thannenkirch 68590 Haut-Rhin Grand Est



The Caravane des Illuminés Avertis troupe brings you three short plays by Eugène Labiche for a generous, unbridled evening in a small green setting.

La Caravane des Illuminés Avertis representa tres obras cortas de Eugène Labiche para una velada generosa y desenfrenada en un rinconcito de verdor.

In einer kleinen grünen Ecke bietet Ihnen die Truppe der Caravane des Illuminés Avertis drei kurze Stücke von Eugène Labiche für einen großzügigen und ungezügelten Abend.

Mise à jour le 2023-07-06 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr