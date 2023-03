Les poissons de l’Evre Carrière du Petit Coin, 6 mai 2023, Beaupréau-en-Mauges.

Les poissons de l’Evre Samedi 6 mai, 14h00 Carrière du Petit Coin sur inscription

L’Evre regorge de poissons… Mettez-vous dans la peau d’un pêcheur, apprenez le cycle de vie des espèces et le maniement de la canne à pêche.

Sortie d’initiation à la pêche pour toute la famille, dès 7 ans. Découvrez le matériel et laissez-vous guider par l’animateur qui vous dévoilera ses astuces pour attraper vos premiers poissons ! Matériel fourni et droit de pêche inclus.

Carrière du Petit Coin Aire du Petit-Coin, Beaupréau-en-Mauges Beaupréau-en-Mauges 49600 Beaupréau Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « secretariat@fedepeche49.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0241875709 »}, {« type »: « link », « value »: « http://fedepeche49.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-06T14:00:00+02:00 – 2023-05-06T16:30:00+02:00

Pêche poisson

Fédération de Pêche 49