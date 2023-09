Cet évènement est passé Visite guidée de la carrière de de sable de Marcoussis Carrière du Déluge Marcoussis Catégories d’Évènement: Essonne

Marcoussis Visite guidée de la carrière de de sable de Marcoussis Carrière du Déluge Marcoussis, 16 septembre 2023, Marcoussis. Visite guidée de la carrière de de sable de Marcoussis Samedi 16 septembre, 09h00 Carrière du Déluge Visite de la Sablière du Déluge à Marcoussis, Samedi 16 Septembre 2023 Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, la carrière du Déluge à Marcoussis se dévoile. C’est une sortie découverte « grand public », donc sans excès technique pour que tout le monde puisse s’offrir un voyage sur 30 millions d’années. Chacune des 4 visites dans la journée dure environ 1h15. Pour toute précision, les coordonnées sont sur le site de l’Office de Tourisme Paris-Saclay et pour la rubrique technique ou géologique, posez votre question sur le groupe Facebook Géol’Essonne ou bien à contact@geolessonne.fr Carrière du Déluge 91460 Marcoussis Marcoussis 91460 Essonne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.destination-paris-saclay.com/fr/fiche/fete-et-manifestation/visite-de-la-carriere-du-deluge-marcoussis_TFO6216476/ »}] [{« link »: « mailto:contact@geolessonne.fr »}, {« link »: « mailto:contattate@geosonneles.fr »}] https://www.destination-paris-saclay.com/fr/fiche/fete-et-manifestation/visite-de-la-carriere-du-deluge-marcoussis_TFO6216476/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:00:00+02:00

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:00:00+02:00 DR Détails Catégories d’Évènement: Essonne, Marcoussis Autres Lieu Carrière du Déluge Adresse 91460 Marcoussis Ville Marcoussis Departement Essonne Lieu Ville Carrière du Déluge Marcoussis latitude longitude 48.642918;2.182465

Carrière du Déluge Marcoussis Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marcoussis/