Journée Nationale de la Spéléologie à Maysel (Oise) Dimanche 17 septembre, 10h00 Carrière des Vignes (à ciel ouvert) à Maysel (Oise) Entrée libre, initiations gratuites

Découverte de la spéléologie dans la carrière (à ciel ouvert) des vignes à Maysel (Oise) :

– initiation aux techniques de progression sur corde à partir de 7 ans

– exposition sur le monde souterrain et sa faune

Accueil du public de 10h à 17h

Un fléchage sera en place pour accéder au site

Carrière des Vignes (à ciel ouvert) à Maysel (Oise) rue de la vallée aux Truies Maysel 60660 Oise Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « nuit.minerale@free.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 22 01 68 54 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.nuitminerale.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

Spéléologie Oise

Compagnons de la Nuit Minérale