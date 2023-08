Visite du musée de la Résistance et de la Carrière des Fusillés Carrière des fusillés et musée de la Résistance Châteaubriant, 16 septembre 2023, Châteaubriant.

Visite du musée de la Résistance et de la Carrière des Fusillés 16 et 17 septembre Carrière des fusillés et musée de la Résistance Entrée libre, contact au 02 40 28 60 36 ou contact.musee.resistance@orange.fr

Carrière des fusillés

Dans cette carrière, 27 hommes ont été fusillés le 22 octobre 1941 en représailles à l’exécution du lieutenant-colonel allemand Karl Hotz à Nantes. La sculture d’Antoine Rohal, qui surplombe le site historique classé, exprime la solidarité et le courage de « Ceux de Châteaubriant ». Inscrite au titre des Monuments Historiques, son piédestral intègre 185 alvéoles contenant de la terre récoltée des lieux de Résistance et de la Déportation de France et d’Europe. Le parcours mémoriel est complété par une série de 27 stèles, portraits de ces hommes morts pour la France.

– Visite libre de 14h à 18h samedi et dimanche

– Visite guidée à 15h (durée 1h) samedi et dimanche

Musée de la Résistance

Installé dans l’ancienne ferme à l’entrée du site, une importante collection est présentée, enrichie en permanence par de nombreux dons. Près de 500 pièces sont expôsées, parmi lesquelles des documents d’archives – lettres, photographies, affiches, articles de presse et des objets – vêtement, armes, parachute, poste radio, vélo.

Sur deux niveaux et à travers trois espaces d’exposition, le musée propose aux visiteurs de partir à la découverte de la Résistance en France pendant la Seconde Guerre Mondiale.

– Visite libre de 14h à 18h samedi et dimanche

– visite guidée du rez de chaussé samedi et dimanche à 16h (durée 40 min)

Evenement inédit

Samedi et dimanche à 17h, durée 30 min :

Dans la perspective des Jeux Olympiques qui se tiendront à Paris en 2024, venez découvrir les usages du sport pendant la seconde guerre mondiale et spécifiquement la pratique sportive au camp de Choisel à Châteaubriant en 1941.

Carrière des fusillés et musée de la Résistance La Sablière route de Laval, 44110 Châteaubriant deux expositions sur la 2ème guerre mondiale : une exposition permanente au rez de chaussée sur la vie quotidienne des prisonniers aux camps de Choisel à Châteaubriant, Voves, Rouillé et Aincourt . Au 1er étage :une exposition temporaire intitulée « 1940, entrer en résistance ».

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

