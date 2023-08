Visite guidée : carrière de Eurre & observatoire ornithologique Carrière Delmonico Dorel de Eurre Eurre, 16 septembre 2023, Eurre.

La carrière de Eurre est un site de type « alluvionnaire » équipé d’engins et d’installations pour le concassage des matières premières. La particularité de ce site industriel réside notamment dans le fait qu’il est intégré dans la Réserve Naturelle des Ramières du Val de Drôme. A proximité, l’observatoire pour les oiseaux a été créé sur une zone anciennement exploitée par la carrière, suite à un projet de réaménagement mené en concertation avec les parties prenantes.

Le samedi 16 septembre de 9h à 17h, nous vous invitions à découvrir le site industriel, ses engins et ses installations, avec également des ateliers pour enfants, dont atelier tamis. En parallèle, les agents de la Réserve Naturelle des Ramières vous proposent une visite guidée du sentier du castor que vous accèderez en calèche puis à pied. Ce parcours, riche en biodiversité et commenté, vous mènera jusqu’à l’observatoire ornithologique F. Seyvet.

A noter : les visites guidées par les agents de la Réserve Naturelle des Ramières sont à heure fixe (9h30, 11h, 14h et 15h30).

Carrière Delmonico Dorel de Eurre 26400 Eurre Eurre 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 75 40 67 11 https://www.delmonico-dorel.com/produits-et-services/granulats-vrac-de-carriere-et-de-recyclage/ https://www.facebook.com/groupedelmonicodorel/ Parking de la carrière Delmonico Dorel

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

Delmonico Dorel Carrières