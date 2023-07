JEP – PORTES OUVERTES CARRIERE DE TRAPP Carrière de Trapp Raon-l’Étape, 16 septembre 2023, Raon-l'Étape.

Raon-l’Étape,Vosges

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’impressionnante carrière de trapp de Raon l’Etape vous ouvre ses portes pour une visite exceptionnelle !

Vous découvrirez l’impressionnant cratère et les techniques d’extraction du minerai à travers une visite en bus depuis le parking de la carrière.

Un rendez-vous à ne pas manquer !. Tout public

Samedi 2023-09-16 09:00:00 fin : 2023-09-16 15:00:00. 0 EUR.

Carrière de Trapp Route de la Cheville

Raon-l’Étape 88110 Vosges Grand Est



On the occasion of the European Heritage Days, the impressive Raon l’Etape trapp quarry opens its doors to you for an exceptional visit!

Take a bus tour from the quarry parking lot to discover the impressive crater and ore extraction techniques.

A visit not to be missed!

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, la impresionante cantera de trapp de Raon l’Etape le abre sus puertas para una visita excepcional

Partiendo del aparcamiento de la cantera, haga un recorrido en autobús para descubrir el impresionante cráter y las técnicas de extracción del mineral.

Una visita que no se puede perder

Anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes öffnet der beeindruckende Trapp-Steinbruch von Raon l’Etape seine Tore für eine außergewöhnliche Besichtigung!

Sie werden den beeindruckenden Krater und die Techniken des Erzabbaus bei einer Bustour vom Parkplatz des Steinbruchs aus entdecken.

Ein Termin, den Sie nicht verpassen sollten!

Mise à jour le 2023-07-10 par OT SAINT DIE DES VOSGES