Venez découvrir un milieu insolite et des espèces peu communes, oiseaux, amphibiens ou insectes. Lumières et ambiances sonores à ne pas manquer, si la météo est bonne ! Sortie co-animée par l’exploitant de la carrière Baglione granulats Rendez-vous à 19h30 à Maisoncelles-du-Maine.

Sortie gratuite, limitée à 20 personnes, sur inscription au 06 02 28 91 39 Tout au long de l’année, MNE vous propose de participer à des sorties afin de découvrir la faune, la flore et les sites naturels du département. mayenne.nature.environnement@wanadoo.fr +33 6 02 28 91 39 https://www.mayennenatureenvironnement.fr/ Carrière de sable, une nature peu ordinaire.

