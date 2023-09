Cet évènement est passé Visite guidée de l’ancienne carrière de Berchères-les-Pierres Carrière de la cathédrale Berchères-les-Pierres Catégories d’Évènement: Berchères-les-Pierres

Eure-et-Loir Visite guidée de l’ancienne carrière de Berchères-les-Pierres Carrière de la cathédrale Berchères-les-Pierres, 17 septembre 2023, Berchères-les-Pierres. Visite guidée de l’ancienne carrière de Berchères-les-Pierres Dimanche 17 septembre, 11h00 Carrière de la cathédrale Rendez-vous au départ du parcours de la carrière dans le bois de la Garenne. Accompagné du président de l’association Berch-Pierre, vous pourrez découvrir son histoire, ses liens avec la cathédrale de Chartres et les spécificités de sa pierre. Carrière de la cathédrale La Garenne, Berchères-les-Pierres Berchères-les-Pierres 28630 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire https://www.berch-pierre.fr https://www.instagram.com/berchpierre/ Ancienne carrière de Berchères-les-Pierres, carrière en exploitation depuis le Moyen Âge. Possibilité de se garer le long du chemin traversant la Garenne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

