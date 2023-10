Rando du muscle Carriére de la Barrière Saint-Restitut, 22 octobre 2023, Saint-Restitut.

Saint-Restitut,Drôme

C’est une randonnée accompagné, avec 2 parcours. Au profit du Téléthon..

2023-10-22 08:30:00 fin : 2023-10-22 13:00:00. EUR.

Carriére de la Barrière

Saint-Restitut 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



This is an accompanied walk, with 2 routes. In aid of the Telethon.

Se trata de una caminata acompañada, con 2 rutas. A beneficio del Teletón.

Es handelt sich um eine begleitete Wanderung mit 2 Strecken. Zugunsten des Telethon.

