Feu de la saint Jean Carrière de la barrière, 25 juin 2023, Saint-Restitut.

Saint-Restitut,Drôme

Au programme :

18h30 : défilé dans les rues avec les ânes « Di camin de prouvenço » et le groupe folklorique de danse « Canto cigalo » pour ramasser les fagots

20h : repas plateau puis défilé des lampions, bénédiction des fagots

21h45 : embrasement du feu.

2023-06-25 à 18:30:00 ; fin : 2023-06-25 22:30:00. EUR.

Carrière de la barrière route de suze

Saint-Restitut 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



On the program:

6:30 pm: parade in the streets with the donkeys « Di camin de prouvenço » and the folk dance group « Canto cigalo » to collect the fagots

20h : meal tray then parade of lanterns, blessing of the fagots

21h45 : burning of the fire

En el programa:

18.30 h: desfile por las calles con los burros « Di camin de prouvenço » y el grupo de danza folclórica « Canto cigalo » para recoger los faggots

20h: comida y desfile de farolillos, bendición de los faggots

21.45 h: encendido de la hoguera

Auf dem Programm stehen:

18.30 Uhr: Umzug durch die Straßen mit den Eseln « Di camin de prouvenço » und der folkloristischen Tanzgruppe « Canto cigalo », um die Bündel einzusammeln

20 Uhr: Essen auf dem Tablett, dann Lampionumzug, Segnung der Bündel

21.45 Uhr: Anzünden des Feuers

Mise à jour le 2023-05-23 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence