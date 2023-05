Concert du groupe Le Condor Carrière de la barrière, 16 juin 2023, Saint-Restitut.

Saint-Restitut,Drôme

Jean François Gérold et ses musiciens nous enchanteront à nouveau avec la « Provence au cœur du monde » mais aussi ses airs celtiques pour notre plus grand plaisir..

2023-06-16 à 21:30:00 ; fin : 2023-06-16 . EUR.

Carrière de la barrière route de suze

Saint-Restitut 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Jean François Gérold and his musicians will enchant us again with the « Provence in the heart of the world » but also its Celtic tunes for our greatest pleasure.

Jean François Gérold y sus músicos nos encantarán una vez más con « la Provenza en el corazón del mundo », pero también con melodías celtas para nuestro mayor placer.

Jean François Gérold und seine Musiker werden uns wieder mit der « Provence au c?ur du monde » verzaubern, aber auch ihre keltischen Melodien werden uns zu unserem größten Vergnügen begeistern.

Mise à jour le 2023-05-23 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence