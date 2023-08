Découvrez une carrière de sables et graviers, matériaux indispensables à l’entretien et la construction du patrimoine qui vous entoure Carrière de Jalons Jâlons Catégories d’Évènement: Jâlons

Marne Découvrez une carrière de sables et graviers, matériaux indispensables à l’entretien et la construction du patrimoine qui vous entoure Carrière de Jalons Jâlons, 16 septembre 2023, Jâlons. Découvrez une carrière de sables et graviers, matériaux indispensables à l’entretien et la construction du patrimoine qui vous entoure Samedi 16 septembre, 08h00 Carrière de Jalons Entrée libre – chaussures fermées obligatoires Venez visiter une carrière de sables et graviers : des matériaux indispensables à l’entretien, la construction et l’aménagement du patrimoine qui vous entoure. Profitez de cette visite pour découvrir comment l’entreprise oeuvre au quotidien pour concilier son activité avec son environnement immédiat, au service de la biodiversité et du patrimoine vivant. Carrière de Jalons Champ Doyen, 51150, Jâlons Jâlons 51150 Marne Grand Est 06 60 66 46 16 https://www.cmne-materiaux.fr/site/12-carriere-de-jalons Carrière à ciel ouvert de sables et graviers, alluvions anciennes de la vallée de Marne. Ce gisement d’alluvions anciennes de la vallée de Marne est composé de graves et de galets silico-calcaires dur du Jurassique, ovoïdes ou aplatis, d’une puissance pouvant aller jusque 5m. Extraits et transformés sur place, ils rejoignent ensuite les constructions et architectures les plus contemporaines. Lieu-dit « Le Champ Doyen ». Stationnement sur place. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T08:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

