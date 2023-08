Journée Portes Ouvertes – Carrière CHAMBEON Carrière de Chambéon Chambéon, 16 septembre 2023, Chambéon.

Venez découvrir le monde des carrières lors des Journées du Patrimoine

Au programme : Visites guidées, atelier de sables, showroom, exposition d’engins, …

Carrière de Chambéon 33 route de Magneux 42110 chambéon Chambéon 42110 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 06 77 91 89 03 Carrière ouverte depuis plusieurs années, venez découvrir notre métier et nos engagements en terme de sécurité et environnement. Venez rencontrer et échanger avec nos collaborateurs Présence de parking à l’entrée du site

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

Sébastien DE ROSSI