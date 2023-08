Découvrez une carrière de granulats Carrière de Bainville-sur-Madon Bainville-sur-Madon, 15 septembre 2023, Bainville-sur-Madon.

Découvrez une carrière de granulats Vendredi 15 septembre, 09h00 Carrière de Bainville-sur-Madon Entrée libre – chaussures fermées et plates obligatoires

Ponts, monuments, maisons, appartements, hôpitaux, écoles, commerces … font partie de notre environnement au quotidien et constituent notre patrimoine bâti.

Venez visiter cette carrière de granulats pour découvrir comment sont élaborés les matériaux qui participent chaque jour à la construction et l’architecture contemporaine.

Découvrez également comment l’entreprise oeuvre au quotidien pour concilier son activité avec son environnement immédiat, au service de la biodiversité et du patrimoine vivant.

Carrière de Bainville-sur-Madon 54550 Bainville-sur-Madon Bainville-sur-Madon 54550 Meurthe-et-Moselle Grand Est 07 64 88 61 47 https://www.cmne-materiaux.fr/site/6-carriere-de-bainville-sur-madon La carrière de Bainville-sur-Madon exploite un calcaire polypiers datant du Bajocien moyen (- 170 millions d’années), d’une puissance variable de 20 à 50 m dans la région. Lieu-dit Terres Vaines. Stationnement sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T09:00:00+02:00 – 2023-09-15T16:30:00+02:00

Carrières et matériaux Nord Est