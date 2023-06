Concert nature et musique à la carrière de Bagnac-sur-Célé carrière de Baganc sur Célél Bagnac-sur-Célé, 8 juillet 2023, Bagnac-sur-Célé.

Bagnac-sur-Célé,Lot

Ce concert est un voyage en musique au coeur des cultures occitanes, avec Xavier Vidal. Puis un récital avec Damien Top accompagné de Sylvie Fau à l’accordéon et piano..

2023-07-08 à 19:00:00 ; fin : 2023-07-08 . EUR.

carrière de Baganc sur Célél

Bagnac-sur-Célé 46270 Lot Occitanie



This concert is a musical journey to the heart of Occitan cultures, with Xavier Vidal. Then a recital with Damien Top, accompanied by Sylvie Fau on accordion and piano.

Este concierto es un viaje musical al corazón de la cultura occitana, con Xavier Vidal. A continuación, un recital con Damien Top acompañado por Sylvie Fau al acordeón y al piano.

Dieses Konzert ist eine musikalische Reise ins Herz der okzitanischen Kulturen mit Xavier Vidal. Anschließend ein Recital mit Damien Top, begleitet von Sylvie Fau am Akkordeon und Klavier.

Mise à jour le 2023-06-02 par OT Figeac