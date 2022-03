Carribean Bounce ! MasterWill x Soon Bounce Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Vous l’aurez compris, chaque vendredi le #BounceClub fait le maximum pour vous faire whiner de manière différente ! Après une Whine & Bounce exceptionnelle, on retrouve un autre RDV incontournable du club avec une référence aux platines : DJ MasterWill. Pour vous le présenter ( si vous ne le connaissez pas encore, Will est un DJ reconnu sur la scène nationale et internationale dans le domaine du Dancehall et de ses dérivés ( Shatta, Reggaeton, AfroBeat etc… ) Artiste aux plusieurs facettes, il est aussi régulièrement sollicité sur les événements Battle Hip-Hop à travers la France. Il sera accompagné évidemment de DJ Soon pour un savoureux cocktail sonore Bref RDV vendredi 25 Mars 2K22 pour whiner, twerker et transpirer dans votre club préféré ! ● INFORMATIONS : Gratuit jusqu’a minuit! 10€ avec une consommation Parking : cours d’Estienne d’Orves Métro : Vieux Port Réservation au 06 13 35 12 06 ♫CLUBBING♫ Bounce 35, Cours Honoré d’Estienne d’Orves, 13001 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

