CARRIBEAN BATTLE : 2vs2 Dancehall & 1vs1 popping FLOW Lille, dimanche 7 avril 2024.

CARRIBEAN BATTLE : 2vs2 Dancehall & 1vs1 popping en collaboration avec Ecole des Arts Hip Hop Dimanche 7 avril, 15h00 FLOW Gratuit , en accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-07T15:00:00+02:00 – 2024-04-07T18:00:00+02:00

Dimanche 7 avril : on poursuit le weekend avec le « Carribean battle » pour élire le King et la Queen of Lille, accompagnés de Mister M et Dj Aya !

Inscriptions danseur.euse.s via instagram @ecole.des.arts.hip.hop

Pas de préselections.

La veille : workshops dancehall, salsa, hip hop

Grande salle du Flow – 1 rue de Fontenoy 59000 Lille

FLOW 1 rue de fontenoy, lille Lille 59034 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France