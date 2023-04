Brunch Chez Camy 2 Route de Bayonne, 30 avril 2023, Carresse-Cassaber.

Envie de s’offrir un énorme repas comme petit déjeuner et s’envoyer une énorme sieste dimanche aprèm ? Et en plus dans la joie et la bonne humeur ? C’est toujours possible Chez Camy. Aucune hésitation à avoir !.

2023-04-30 à ; fin : 2023-04-30 16:00:00. .

2 Route de Bayonne Chez Camy

Carresse-Cassaber 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Want to have a huge meal for breakfast and have a huge nap on Sunday afternoon? And moreover in a good mood? It’s always possible at Chez Camy. No hesitation to have !

¿Le gustaría darse el gusto de desayunar una comida enorme y echarse una siesta enorme el domingo por la tarde? Y además, ¿de buen humor? En Chez Camy siempre es posible. ¡No lo dude!

Lust auf ein riesiges Frühstück und ein riesiges Nickerchen am Sonntagnachmittag? Und das auch noch mit viel Spaß und guter Laune? Bei Camy ist das immer möglich. Kein Zögern!

Mise à jour le 2023-04-18 par OT Béarn des Gaves