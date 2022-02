Carrés d’Art, Rêve d’arbre Beaulieu-lès-Loches Beaulieu-lès-Loches Catégories d’évènement: Beaulieu-lès-Loches

Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire Beaulieu-lès-Loches Comme chaque année, artistes professionnels ou amateurs sont invités à produire une œuvre d’1 mètre sur 1, selon la technique de leur choix : peinture, dessin, photographie, montage….Thème 2022 : « Rêve d’arbre ».

Les carrés seront ensuite exposés dans les rues de Beaulieu-lès-Loches. carres.b2x@laposte.net +33 9 54 67 26 55 https://www.facebook.com/carresbeaulieu GAUTHIER Ghislain

