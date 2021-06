CARRÉMENT THÉÂTRE : Steph en solo Carré Public, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Albi.

« Carrément théâtre », c’est 3 rendez-vous avec des compagnies et artistes locaux. Avec pour objectif d’ouvrir la culture au plus grand nombre et sensibiliser les jeunes au théâtre. « Steph en solo » c’est le nouveau spectacle de Stephan Solo l’humoriste révélé par les émissions de M6 (Graines de Stars, Les Détourneurs) et de TF1 (Le Bigdil, Les Coups d’humour). En groupe, en duo ou en solo, Stephan Solo a foulé les scènes du monde entier, des comedy clubs de la ville de New York au Jamel Comedy Club de Jamel Debbouze à Paris, en passant par la scène internationale du cabaret parisien le Moulin Rouge, et bien d’autres. Spectacle gratuit à découvrir dans la cour du « Carré Public ».

