Carrément méchant jamais content, 25 novembre 2022, .

Carrément méchant jamais content



2022-11-25 19:30:00 19:30:00 – 2022-11-25

Pinçant, drôle et bluffant, c’est Thierry Marquet dans « carrément méchant, jamais content » et c’est pas du Descartes !

Après le succès et dans la lignée de « Saignant mais juste à point », Thierry Marquet, pince sans rire par excellence, vous confirme qu’il sait mieux que quiconque écouter et voir ce que personne n’avait remarqué.



Des propos ironiques et foncièrement exagérés qui vont vous faire pleurer de rire, alors merci de sortir vos mouchoirs avant le spectacle car pendant… Ça fait du bruit.



Et d’ailleurs méfiez-vous, il se pourrait bien que vous ressortiez de ce spectacle quelque peu hypnotisés…



Le Saviez-vous?

Pas moins de 20 prix dans les plus grands festivals d’humour ces dernières années.



Avec : Thierry Marquet

Pince sans rire par excellence, Thierry Marquet nous confirme qu’il sait mieux que quiconque écouter et voir ce que personne n’avait remarqué…

