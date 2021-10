Le Vigan Le Vigan Le Vigan, Lot Carrément Dancefloor : JIM-X et DJ YO’NY Le Vigan Le Vigan Catégories d’évènement: Le Vigan

Lot

Carrément Dancefloor : JIM-X et DJ YO’NY Le Vigan, 30 octobre 2021, Le Vigan. Carrément Dancefloor : JIM-X et DJ YO’NY 2021-10-30 21:30:00 – 2021-10-30 Le Bourg Espace Jean Carmet

Le Vigan Lot Le Vigan Entrée Gratuite

Pass Sanitaire obligatoire proposé par le Commité des Fêtes du Vigan et Carrément Prod Entrée Gratuite

Pass Sanitaire obligatoire © Carrément Prod dernière mise à jour : 2021-10-19 par OT Gourdon

Détails Catégories d’évènement: Le Vigan, Lot Autres Lieu Le Vigan Adresse Le Bourg Espace Jean Carmet Ville Le Vigan lieuville 44.7423#1.4366