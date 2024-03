Carrément cube Espace culturel Armorica Plouguerneau, jeudi 14 mars 2024.

Carrément cube Espace culturel Armorica Plouguerneau Finistère

Compagnie Hanoumat.

Et si on dansait Cube ?

Carrément Cube est une exploration du dedans, du dehors et du passage de 2 corps dansants dans, autour et à travers des cubes de différentes grandeurs. Le corps habite, occupe, repousse, s’étale, s’adapte à l’espace créé par des objets cubes. L’objet entoure, habille, réagit au corps jusqu’à devenir « vivant ».

Carrément cube est un duo fantaisiste et ludique pour appréhender différemment nos espaces contraints du quotidien, petits et grands, et vivre autrement nos dedans et nos dehors. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-14 10:30:00

fin : 2024-03-14

Espace culturel Armorica 1 Rue du Colombier

Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne contact@espace-armorica.bzh

L’événement Carrément cube Plouguerneau a été mis à jour le 2024-03-05 par OT PAYS DES ABERS