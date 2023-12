Opération de dépistage du diabète avec le Lions Club Deauville-Côte Fleurie Carrefour Touques – Deauville Touques, 13 janvier 2024, Touques.

Touques Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-13 09:00:00

fin : 2024-01-13 18:00:00

Le Lions Club Deauville – Côte Fleurie sera présent le samedi 13 janvier 2024 au Carrefour de Touques pour son opération annuelle de dépistage du diabète : Lider Diabète.

Les tests de glycémie sont gratuits et effectués par une équipe médicale composée d’un médecin et d’une infirmière.

Le test est indolore et le résultat immédiat commenté par le médecin.

4 millions de Français en sont atteints. C’est la première maladie chronique en France devant le cancer et l’hypertension. On considère qu’un million de personnes sont diabétiques sans le savoir, d’où l’importance d’un dépistage.

Chaque année, durant cette opération, nous détectons une vingtaine de cas nécessitant un rendez-vous rapide chez le médecin traitant pour envisager un traitement efficace.

Un diabète non traité expose à de nombreuses complications : infarctus, artérite et amputation, cécité progressive, insuffisance rénale et dialyse, etc…

Ensemble, faisons reculer le diabète et aidons ceux qui en souffrent !.

Carrefour Touques – Deauville Chemin du Roy

Touques 14800 Calvados Normandie



Mise à jour le 2023-12-20 par OT SPL Deauville