EQUIDAYS – Visite du Haras du Pays d’Auge Carrefour Saint-Jean Notre-Dame-d’Estrées-Corbon, 24 octobre 2023, Notre-Dame-d'Estrées-Corbon.

Notre-Dame-d’Estrées-Corbon,Calvados

Disposant d’un savoir-faire reconnu de plus de 30 ans en génétique et en reproduction équine, Gènes Diffusion est aujourd’hui un acteur majeur du paysage équin national. En Trotteur comme en Selle Français, le réseau Gènes Diffusion s’est fixé comme priorité de favoriser la proximité avec les éleveurs qui ont la possibilité de trouver le reproducteur le plus adapté à leurs objectifs. Expérimentées et disposant d’un suivi vétérinaire régulier, les équipes Gènes Diffusion sont à même d’offrir aux éleveurs des solutions adaptées pour la reproduction de leurs juments.

Gènes diffusion propose de découvrir son haras et son centre d’insémination le mardi 24 octobre à 14h30..

2023-10-24 14:30:00 fin : 2023-10-24 15:30:00. .

Carrefour Saint-Jean

Notre-Dame-d’Estrées-Corbon 14340 Calvados Normandie



With over 30 years of recognized expertise in equine genetics and breeding, Gènes Diffusion is now a major player in the national equine landscape. For both Trotteur and Selle Français horses, the Gènes Diffusion network has made it a priority to be close to breeders, enabling them to find the sire best suited to their needs. With their experience and regular veterinary follow-up, the Gènes Diffusion teams are able to offer breeders appropriate solutions for the reproduction of their mares.

Gènes Diffusion invites you to visit its stud farm and insemination center on Tuesday October 24 at 2:30 pm.

Con más de 30 años de experiencia reconocida en genética y reproducción equina, Gènes Diffusion es actualmente un actor importante en la escena equina nacional. Tanto para los trotones como para la Selle Français, la red Gènes Diffusion se ha fijado como prioridad favorecer la proximidad con los ganaderos, que pueden encontrar el semental más adaptado a sus objetivos. Experimentados y con un seguimiento veterinario regular, los equipos de Gènes Diffusion son capaces de ofrecer a los ganaderos soluciones adecuadas para la reproducción de sus yeguas.

Gènes Diffusion le invita a visitar su yeguada y su centro de inseminación el martes 24 de octubre a las 14.30 h.

Gènes Diffusion verfügt über ein anerkanntes Know-how von mehr als 30 Jahren in der Genetik und Reproduktion von Pferden und ist heute ein wichtiger Akteur in der nationalen Pferdelandschaft. Sowohl bei Trabern als auch bei Selle Français hat sich das Netzwerk von Gènes Diffusion zum Ziel gesetzt, die Nähe zu den Züchtern zu fördern, die so die Möglichkeit haben, den für ihre Ziele am besten geeigneten Zuchthengst zu finden. Die Teams von Gènes Diffusion sind erfahren und verfügen über eine regelmäßige tierärztliche Betreuung, so dass sie den Züchtern geeignete Lösungen für die Reproduktion ihrer Stuten anbieten können.

Gènes Diffusion bietet am Dienstag, den 24. Oktober um 14.30 Uhr eine Besichtigung des Gestüts und des Besamungszentrums an.

Mise à jour le 2023-09-22 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité