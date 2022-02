Carrefour numérique Cité des sciences et de l’Industrie Paris Catégorie d’évènement: Paris

Carrefour numérique Cité des sciences et de l’Industrie, 22 février 2022, Paris. Carrefour numérique

du mardi 22 février au samedi 25 mars 2023 à Cité des sciences et de l’Industrie

Le Carrefour numérique², est un espace collaboratif dédié au numérique et à l’expérience utilisateur·trice. Approchez différemment les sciences et les techniques, grâce à la mise en commun des connaissances, l’entraide et la convivialité..

Activités en accès libre ou sur inscription ou avec le Cité-pass (abonnement annuel).

Le Carrefour numérique² un espace collaboratif dédié au numérique et à l’expérience utilisateur·trice. Approchez différemment les sciences et les techniques grâce à l’entraide et à la convivialité.. Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-22T12:00:00 2022-02-22T18:45:00;2022-02-23T12:00:00 2022-02-23T18:45:00;2022-02-24T12:00:00 2022-02-24T18:45:00;2022-02-25T12:00:00 2022-02-25T18:45:00;2022-02-26T12:00:00 2022-02-26T18:45:00;2022-03-01T12:00:00 2022-03-01T18:45:00;2022-03-02T12:00:00 2022-03-02T18:45:00;2022-03-03T12:00:00 2022-03-03T18:45:00;2022-03-04T12:00:00 2022-03-04T18:45:00;2022-03-05T12:00:00 2022-03-05T18:45:00;2022-03-08T12:00:00 2022-03-08T18:45:00;2022-03-09T12:00:00 2022-03-09T18:45:00;2022-03-10T12:00:00 2022-03-10T18:45:00;2022-03-11T12:00:00 2022-03-11T18:45:00;2022-03-12T12:00:00 2022-03-12T18:45:00;2022-03-15T12:00:00 2022-03-15T18:45:00;2022-03-16T12:00:00 2022-03-16T18:45:00;2022-03-17T12:00:00 2022-03-17T18:45:00;2022-03-18T12:00:00 2022-03-18T18:45:00;2022-03-19T12:00:00 2022-03-19T18:45:00;2022-03-22T12:00:00 2022-03-22T18:45:00;2022-03-23T12:00:00 2022-03-23T18:45:00;2022-03-24T12:00:00 2022-03-24T18:45:00;2022-03-25T12:00:00 2022-03-25T18:45:00;2022-03-26T12:00:00 2022-03-26T18:45:00;2022-03-29T12:00:00 2022-03-29T18:45:00;2022-03-30T12:00:00 2022-03-30T18:45:00;2022-03-31T12:00:00 2022-03-31T18:45:00;2022-04-01T12:00:00 2022-04-01T18:45:00;2022-04-02T12:00:00 2022-04-02T18:45:00;2022-04-05T12:00:00 2022-04-05T18:45:00;2022-04-06T12:00:00 2022-04-06T18:45:00;2022-04-07T12:00:00 2022-04-07T18:45:00;2022-04-08T12:00:00 2022-04-08T18:45:00;2022-04-09T12:00:00 2022-04-09T18:45:00;2022-04-12T12:00:00 2022-04-12T18:45:00;2022-04-13T12:00:00 2022-04-13T18:45:00;2022-04-14T12:00:00 2022-04-14T18:45:00;2022-04-15T12:00:00 2022-04-15T18:45:00;2022-04-16T12:00:00 2022-04-16T18:45:00;2022-04-19T12:00:00 2022-04-19T18:45:00;2022-04-20T12:00:00 2022-04-20T18:45:00;2022-04-21T12:00:00 2022-04-21T18:45:00;2022-04-22T12:00:00 2022-04-22T18:45:00;2022-04-23T12:00:00 2022-04-23T18:45:00;2022-04-26T12:00:00 2022-04-26T18:45:00;2022-04-27T12:00:00 2022-04-27T18:45:00;2022-04-28T12:00:00 2022-04-28T18:45:00;2022-04-29T12:00:00 2022-04-29T18:45:00;2022-04-30T12:00:00 2022-04-30T18:45:00;2022-05-03T12:00:00 2022-05-03T18:45:00;2022-05-04T12:00:00 2022-05-04T18:45:00;2022-05-05T12:00:00 2022-05-05T18:45:00;2022-05-06T12:00:00 2022-05-06T18:45:00;2022-05-07T12:00:00 2022-05-07T18:45:00;2022-05-10T12:00:00 2022-05-10T18:45:00;2022-05-11T12:00:00 2022-05-11T18:45:00;2022-05-12T12:00:00 2022-05-12T18:45:00;2022-05-13T12:00:00 2022-05-13T18:45:00;2022-05-14T12:00:00 2022-05-14T18:45:00;2022-05-17T12:00:00 2022-05-17T18:45:00;2022-05-18T12:00:00 2022-05-18T18:45:00;2022-05-19T12:00:00 2022-05-19T18:45:00;2022-05-20T12:00:00 2022-05-20T18:45:00;2022-05-21T12:00:00 2022-05-21T18:45:00;2022-05-24T12:00:00 2022-05-24T18:45:00;2022-05-25T12:00:00 2022-05-25T18:45:00;2022-05-26T12:00:00 2022-05-26T18:45:00;2022-05-27T12:00:00 2022-05-27T18:45:00;2022-05-28T12:00:00 2022-05-28T18:45:00;2022-05-31T12:00:00 2022-05-31T18:45:00;2022-06-01T12:00:00 2022-06-01T18:45:00;2022-06-02T12:00:00 2022-06-02T18:45:00;2022-06-03T12:00:00 2022-06-03T18:45:00;2022-06-04T12:00:00 2022-06-04T18:45:00;2022-06-07T12:00:00 2022-06-07T18:45:00;2022-06-08T12:00:00 2022-06-08T18:45:00;2022-06-09T12:00:00 2022-06-09T18:45:00;2022-06-10T12:00:00 2022-06-10T18:45:00;2022-06-11T12:00:00 2022-06-11T18:45:00;2022-06-14T12:00:00 2022-06-14T18:45:00;2022-06-15T12:00:00 2022-06-15T18:45:00;2022-06-16T12:00:00 2022-06-16T18:45:00;2022-06-17T12:00:00 2022-06-17T18:45:00;2022-06-18T12:00:00 2022-06-18T18:45:00;2022-06-21T12:00:00 2022-06-21T18:45:00;2022-06-22T12:00:00 2022-06-22T18:45:00;2022-06-23T12:00:00 2022-06-23T18:45:00;2022-06-24T12:00:00 2022-06-24T18:45:00;2022-06-25T12:00:00 2022-06-25T18:45:00;2022-06-28T12:00:00 2022-06-28T18:45:00;2022-06-29T12:00:00 2022-06-29T18:45:00;2022-06-30T12:00:00 2022-06-30T18:45:00;2022-07-01T12:00:00 2022-07-01T18:45:00;2022-07-02T12:00:00 2022-07-02T18:45:00;2022-07-05T12:00:00 2022-07-05T18:45:00;2022-07-06T12:00:00 2022-07-06T18:45:00;2022-07-07T12:00:00 2022-07-07T18:45:00;2022-07-08T12:00:00 2022-07-08T18:45:00;2022-07-09T12:00:00 2022-07-09T18:45:00;2022-07-12T12:00:00 2022-07-12T18:45:00;2022-07-13T12:00:00 2022-07-13T18:45:00;2022-07-14T12:00:00 2022-07-14T18:45:00;2022-07-15T12:00:00 2022-07-15T18:45:00;2022-07-16T12:00:00 2022-07-16T18:45:00;2022-07-19T12:00:00 2022-07-19T18:45:00;2022-07-20T12:00:00 2022-07-20T18:45:00;2022-07-21T12:00:00 2022-07-21T18:45:00;2022-07-22T12:00:00 2022-07-22T18:45:00;2022-07-23T12:00:00 2022-07-23T18:45:00;2022-07-26T12:00:00 2022-07-26T18:45:00;2022-07-27T12:00:00 2022-07-27T18:45:00;2022-07-28T12:00:00 2022-07-28T18:45:00;2022-07-29T12:00:00 2022-07-29T18:45:00;2022-07-30T12:00:00 2022-07-30T18:45:00;2022-08-02T12:00:00 2022-08-02T18:45:00;2022-08-03T12:00:00 2022-08-03T18:45:00;2022-08-04T12:00:00 2022-08-04T18:45:00;2022-08-05T12:00:00 2022-08-05T18:45:00;2022-08-06T12:00:00 2022-08-06T18:45:00;2022-08-09T12:00:00 2022-08-09T18:45:00;2022-08-10T12:00:00 2022-08-10T18:45:00;2022-08-11T12:00:00 2022-08-11T18:45:00;2022-08-12T12:00:00 2022-08-12T18:45:00;2022-08-13T12:00:00 2022-08-13T18:45:00;2022-08-16T12:00:00 2022-08-16T18:45:00;2022-08-17T12:00:00 2022-08-17T18:45:00;2022-08-18T12:00:00 2022-08-18T18:45:00;2022-08-19T12:00:00 2022-08-19T18:45:00;2022-08-20T12:00:00 2022-08-20T18:45:00;2022-08-23T12:00:00 2022-08-23T18:45:00;2022-08-24T12:00:00 2022-08-24T18:45:00;2022-08-25T12:00:00 2022-08-25T18:45:00;2022-08-26T12:00:00 2022-08-26T18:45:00;2022-08-27T12:00:00 2022-08-27T18:45:00;2022-08-30T12:00:00 2022-08-30T18:45:00;2022-08-31T12:00:00 2022-08-31T18:45:00;2022-09-01T12:00:00 2022-09-01T18:45:00;2022-09-02T12:00:00 2022-09-02T18:45:00;2022-09-03T12:00:00 2022-09-03T18:45:00;2022-09-06T12:00:00 2022-09-06T18:45:00;2022-09-07T12:00:00 2022-09-07T18:45:00;2022-09-08T12:00:00 2022-09-08T18:45:00;2022-09-09T12:00:00 2022-09-09T18:45:00;2022-09-10T12:00:00 2022-09-10T18:45:00;2022-09-13T12:00:00 2022-09-13T18:45:00;2022-09-14T12:00:00 2022-09-14T18:45:00;2022-09-15T12:00:00 2022-09-15T18:45:00;2022-09-16T12:00:00 2022-09-16T18:45:00;2022-09-17T12:00:00 2022-09-17T18:45:00;2022-09-20T12:00:00 2022-09-20T18:45:00;2022-09-21T12:00:00 2022-09-21T18:45:00;2022-09-22T12:00:00 2022-09-22T18:45:00;2022-09-23T12:00:00 2022-09-23T18:45:00;2022-09-24T12:00:00 2022-09-24T18:45:00;2022-09-27T12:00:00 2022-09-27T18:45:00;2022-09-28T12:00:00 2022-09-28T18:45:00;2022-09-29T12:00:00 2022-09-29T18:45:00;2022-09-30T12:00:00 2022-09-30T18:45:00;2022-10-01T12:00:00 2022-10-01T18:45:00;2022-10-04T12:00:00 2022-10-04T18:45:00;2022-10-05T12:00:00 2022-10-05T18:45:00;2022-10-06T12:00:00 2022-10-06T18:45:00;2022-10-07T12:00:00 2022-10-07T18:45:00;2022-10-08T12:00:00 2022-10-08T18:45:00;2022-10-11T12:00:00 2022-10-11T18:45:00;2022-10-12T12:00:00 2022-10-12T18:45:00;2022-10-13T12:00:00 2022-10-13T18:45:00;2022-10-14T12:00:00 2022-10-14T18:45:00;2022-10-15T12:00:00 2022-10-15T18:45:00;2022-10-18T12:00:00 2022-10-18T18:45:00;2022-10-19T12:00:00 2022-10-19T18:45:00;2022-10-20T12:00:00 2022-10-20T18:45:00;2022-10-21T12:00:00 2022-10-21T18:45:00;2022-10-22T12:00:00 2022-10-22T18:45:00;2022-10-25T12:00:00 2022-10-25T18:45:00;2022-10-26T12:00:00 2022-10-26T18:45:00;2022-10-27T12:00:00 2022-10-27T18:45:00;2022-10-28T12:00:00 2022-10-28T18:45:00;2022-10-29T12:00:00 2022-10-29T18:45:00;2022-11-01T12:00:00 2022-11-01T18:45:00;2022-11-02T12:00:00 2022-11-02T18:45:00;2022-11-03T12:00:00 2022-11-03T18:45:00;2022-11-04T12:00:00 2022-11-04T18:45:00;2022-11-05T12:00:00 2022-11-05T18:45:00;2022-11-08T12:00:00 2022-11-08T18:45:00;2022-11-09T12:00:00 2022-11-09T18:45:00;2022-11-10T12:00:00 2022-11-10T18:45:00;2022-11-11T12:00:00 2022-11-11T18:45:00;2022-11-12T12:00:00 2022-11-12T18:45:00;2022-11-15T12:00:00 2022-11-15T18:45:00;2022-11-16T12:00:00 2022-11-16T18:45:00;2022-11-17T12:00:00 2022-11-17T18:45:00;2022-11-18T12:00:00 2022-11-18T18:45:00;2022-11-19T12:00:00 2022-11-19T18:45:00;2022-11-22T12:00:00 2022-11-22T18:45:00;2022-11-23T12:00:00 2022-11-23T18:45:00;2022-11-24T12:00:00 2022-11-24T18:45:00;2022-11-25T12:00:00 2022-11-25T18:45:00;2022-11-26T12:00:00 2022-11-26T18:45:00;2022-11-29T12:00:00 2022-11-29T18:45:00;2022-11-30T12:00:00 2022-11-30T18:45:00;2022-12-01T12:00:00 2022-12-01T18:45:00;2022-12-02T12:00:00 2022-12-02T18:45:00;2022-12-03T12:00:00 2022-12-03T18:45:00;2022-12-06T12:00:00 2022-12-06T18:45:00;2022-12-07T12:00:00 2022-12-07T18:45:00;2022-12-08T12:00:00 2022-12-08T18:45:00;2022-12-09T12:00:00 2022-12-09T18:45:00;2022-12-10T12:00:00 2022-12-10T18:45:00;2022-12-13T12:00:00 2022-12-13T18:45:00;2022-12-14T12:00:00 2022-12-14T18:45:00;2022-12-15T12:00:00 2022-12-15T18:45:00;2022-12-16T12:00:00 2022-12-16T18:45:00;2022-12-17T12:00:00 2022-12-17T18:45:00;2022-12-20T12:00:00 2022-12-20T18:45:00;2022-12-21T12:00:00 2022-12-21T18:45:00;2022-12-22T12:00:00 2022-12-22T18:45:00;2022-12-23T12:00:00 2022-12-23T18:45:00;2022-12-24T12:00:00 2022-12-24T18:45:00;2022-12-27T12:00:00 2022-12-27T18:45:00;2022-12-28T12:00:00 2022-12-28T18:45:00;2022-12-29T12:00:00 2022-12-29T18:45:00;2022-12-30T12:00:00 2022-12-30T18:45:00;2022-12-31T12:00:00 2022-12-31T18:45:00;2023-01-03T12:00:00 2023-01-03T18:45:00;2023-01-04T12:00:00 2023-01-04T18:45:00;2023-01-05T12:00:00 2023-01-05T18:45:00;2023-01-06T12:00:00 2023-01-06T18:45:00;2023-01-07T12:00:00 2023-01-07T18:45:00;2023-01-10T12:00:00 2023-01-10T18:45:00;2023-01-11T12:00:00 2023-01-11T18:45:00;2023-01-12T12:00:00 2023-01-12T18:45:00;2023-01-13T12:00:00 2023-01-13T18:45:00;2023-01-14T12:00:00 2023-01-14T18:45:00;2023-01-17T12:00:00 2023-01-17T18:45:00;2023-01-18T12:00:00 2023-01-18T18:45:00;2023-01-19T12:00:00 2023-01-19T18:45:00;2023-01-20T12:00:00 2023-01-20T18:45:00;2023-01-21T12:00:00 2023-01-21T18:45:00;2023-01-24T12:00:00 2023-01-24T18:45:00;2023-01-25T12:00:00 2023-01-25T18:45:00;2023-01-26T12:00:00 2023-01-26T18:45:00;2023-01-27T12:00:00 2023-01-27T18:45:00;2023-01-28T12:00:00 2023-01-28T18:45:00;2023-01-31T12:00:00 2023-01-31T18:45:00;2023-02-01T12:00:00 2023-02-01T18:45:00;2023-02-02T12:00:00 2023-02-02T18:45:00;2023-02-03T12:00:00 2023-02-03T18:45:00;2023-02-04T12:00:00 2023-02-04T18:45:00;2023-02-07T12:00:00 2023-02-07T18:45:00;2023-02-08T12:00:00 2023-02-08T18:45:00;2023-02-09T12:00:00 2023-02-09T18:45:00;2023-02-10T12:00:00 2023-02-10T18:45:00;2023-02-11T12:00:00 2023-02-11T18:45:00;2023-02-14T12:00:00 2023-02-14T18:45:00;2023-02-15T12:00:00 2023-02-15T18:45:00;2023-02-16T12:00:00 2023-02-16T18:45:00;2023-02-17T12:00:00 2023-02-17T18:45:00;2023-02-18T12:00:00 2023-02-18T18:45:00;2023-02-21T12:00:00 2023-02-21T18:45:00;2023-02-22T12:00:00 2023-02-22T18:45:00;2023-02-23T12:00:00 2023-02-23T18:45:00;2023-02-24T12:00:00 2023-02-24T18:45:00;2023-02-25T12:00:00 2023-02-25T18:45:00;2023-02-28T12:00:00 2023-02-28T18:45:00;2023-03-01T12:00:00 2023-03-01T18:45:00;2023-03-02T12:00:00 2023-03-02T18:45:00;2023-03-03T12:00:00 2023-03-03T18:45:00;2023-03-04T12:00:00 2023-03-04T18:45:00;2023-03-07T12:00:00 2023-03-07T18:45:00;2023-03-08T12:00:00 2023-03-08T18:45:00;2023-03-09T12:00:00 2023-03-09T18:45:00;2023-03-10T12:00:00 2023-03-10T18:45:00;2023-03-11T12:00:00 2023-03-11T18:45:00;2023-03-14T12:00:00 2023-03-14T18:45:00;2023-03-15T12:00:00 2023-03-15T18:45:00;2023-03-16T12:00:00 2023-03-16T18:45:00;2023-03-17T12:00:00 2023-03-17T18:45:00;2023-03-18T12:00:00 2023-03-18T18:45:00;2023-03-21T12:00:00 2023-03-21T18:45:00;2023-03-22T12:00:00 2023-03-22T18:45:00;2023-03-23T12:00:00 2023-03-23T18:45:00;2023-03-24T12:00:00 2023-03-24T18:45:00;2023-03-25T12:00:00 2023-03-25T18:45:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Cité des sciences et de l'Industrie Adresse 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Ville Paris lieuville Cité des sciences et de l'Industrie Paris Departement Paris

Cité des sciences et de l'Industrie Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Carrefour numérique Cité des sciences et de l’Industrie 2022-02-22 was last modified: by Carrefour numérique Cité des sciences et de l’Industrie Cité des sciences et de l'Industrie 22 février 2022 Cité des sciences et de l'industrie Paris Paris

Paris Paris