Carrefour international: rencontres d’ancienn-e-s fonctionnaires internationales-aux Cité Seniors, 3 novembre 2021, Genève.

du mercredi 3 novembre au mercredi 1 décembre à Cité Seniors

Rejoignez-nous à Cité Seniors pour un café On the first Wednesday of every month, meet and get-together with Geneva based former international civil servants and their friends Join us for coffee at Cité Seniors En partenariat avec l’association [AAFI-AFICS](https://afics.unog.ch/). Cette animation est proposée dans le cadre des activités semestrielles de Cité Seniors, nous vous invitons à [consulter le programme](https://www.geneve.ch/sites/default/files/2020-09/Programme-cite-seniors-octobre-janvier-21.pdf) pour plus d’activités adressés aux seniors, mais pas que!

Gratuit et sans inscription

Rencontres le premier mercredi de chaque mois, pour les anciens fonctionnaires internationaux résidant à Genève et leurs amis

Cité Seniors Rue de Lausanne 62, 1202 Genève Genève



2021-11-03T14:00:00 2021-11-03T16:00:00;2021-12-01T14:00:00 2021-12-01T16:00:00