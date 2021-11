Carrefour Emploi Bordeaux Métropole HANGAR 14, 25 novembre 2021, Bordeaux.

Carrefour Emploi Bordeaux Métropole

HANGAR 14, le jeudi 25 novembre à 10:00

**3e édition du salon emploi/formation de la région**, jeudi 25 novembre 2021, 10/17h, Hangar 14 à Bordeaux (33). 150 employeurs en face-à-face dans le respect des règles sanitaires, 3 000 offres proposées à des candidats en recherche d’un emploi, d’un apprentissage, d’une orientation ou d’une mobilité professionnelle. Tous les profils sont ciblés, de tous niveaux de compétence, de qualification et d’expérience… Postes en CDD, CDI, missions à l’international, formations en alternance… **OUI-EMPLOI.FR** : une plateforme digitale accessible 24/24h permettant de se renseigner sur les recruteurs présents, préparer sa visite au Hangar 14 tout en consultant ou postulant en ligne aux offres référencées, convenir d’un entretien d’embauche par visioconférence ou live chat, s’inscrire à des ateliers et conférences… **Mode d’emploi pour décrocher son emploi ou sa formation en alternance** 1/ Je dépose mon CV et crée mon profil en ligne sur la plateforme [www.oui-emploi.fr](http://www.oui-emploi.fr) 2/ Je repère les offres me correspondant via le moteur de recherche. 3/ Je sollicite un entretien sur place ou en ligne.

Entrée libre, inscription gratuite, salon ouvert aux personnes avec/sans expérience ou diplôme

UN SALON SUR PLACE ET EN LIGNE !

HANGAR 14 115 QUAI DES CHARTRONS Bordeaux



