Bordeaux 115 quai des Chartrons - Tram B arrêt Cours du Médoc Bordeaux, Gironde Carrefour Emploi Bordeaux Métropole 115 quai des Chartrons – Tram B arrêt Cours du Médoc Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Carrefour Emploi Bordeaux Métropole 115 quai des Chartrons – Tram B arrêt Cours du Médoc, 25 novembre 2021, Bordeaux. Carrefour Emploi Bordeaux Métropole

115 quai des Chartrons – Tram B arrêt Cours du Médoc, le jeudi 25 novembre à 10:00

Carrefour Emploi Bordeaux Métropole 2021 Rendez-vous majeur du travail à Bordeaux et en Nouvelle-Aquitaine à destination des personnes en recherche d’un emploi, d’un apprentissage, d’une orientation ou d’une mobilité professionnelle. Date : Jeudi 25 novembre 2021 de 10h à 17h Lieu : Hangar 14 – Bordeaux 115 quai des Chartrons – Tram B arrêt Cours du Médoc

Entrée libre/gratuite, sans pré-inscription

Emploi, apprentissage, formation, mobilité professionnelle 115 quai des Chartrons – Tram B arrêt Cours du Médoc 115 quai des Chartrons, Bordeaux Bordeaux Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-25T10:00:00 2021-11-25T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu 115 quai des Chartrons - Tram B arrêt Cours du Médoc Adresse 115 quai des Chartrons, Bordeaux Ville Bordeaux lieuville 115 quai des Chartrons - Tram B arrêt Cours du Médoc Bordeaux