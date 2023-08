Randonnée guidée et commentée par un animateur ONF Carrefour du Tréan Compiègne Catégories d’Évènement: Compiègne

Oise Randonnée guidée et commentée par un animateur ONF Carrefour du Tréan Compiègne, 16 septembre 2023, Compiègne. Randonnée guidée et commentée par un animateur ONF Samedi 16 septembre, 16h00 Carrefour du Tréan sur inscription : guillaume.declochez@onf.fr Découverte des Beaux Monts et adaptation de la forêt au changement climatique.

Découverte du patrimoine forestier, des arbres remarquables des Beaux Monts et des actions engagées par l’ONF pour adapter la forêt au changement climatique.

Parcours de 6 km – À partir de 6 ans

Chaussures et vêtements adaptés. Dénivelé important mais marche lente

Durée : environ 2 h 30

30 personnes maximum

Contact guillaume.declochez@onf.fr

Rendez-vous au Carrefour du Tréan
Carrefour du Tréan, avenue des Beaux-Monts, Compiègne
Contact guillaume.declochez@onf.fr
Avenue des Beaux-Monts
Parking au carrefour du Tréan

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

