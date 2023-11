Carrefour du cinéma d’animation, 20e édition Forum des images Paris, 22 novembre 2023, Paris.

Du mercredi 22 novembre 2023 au mardi 28 novembre 2023 :

.Tout public. A partir de 6 ans. payant

7,20 € tarif plein / 5,80 € tarif réduit (moins de 25 ans, étudiant·es, demandeur·ses d’emploi, plus de 60 ans, personnes à mobilité réduite / 4,50 € pour les moins de 14 ans / 5 € pour les cartes UGC Illimité / 4 € tarif préférentiel avec carte Forum Liberté et pour accompagnant·es de la carte Forum Illimité.

Le rendez-vous incontournable du cinéma d’animation revient pour une 20ème édition haute en couleurs du 22 au 28 novembre !

Au programme de cette 20ème édition :

focus Japanim, avant-premières et

inédits, expositions, courts métrages, séances familiales, films d’écoles, secrets

de fabrication et work in progress. Projections et rencontres en compagnie

d’invités prestigieux tels que Fernando

Trueba et Javier Mariscal, Liu Jian, Benoît Chieux et bien d’autres.

Téléchargez la brochure complète.

Bon plan :

avec la carte Forum Festival, plus de 35 séances pour seulement 15€ !

Les grands invités

Fernando Trueba & Javier Mariscal

Ancien critique de cinéma, Fernando Trueba a réalisé près d’une vingtaine de films depuis le début des années 1980. Avec son partenaire de longue date, le graphiste et auteur de bandes dessinées Javier Mariscal, ils partagent un amour inconditionnel de la musique.

De Chico et Rita en 2010, histoire d’amour entre un pianiste et une chanteuse à La Havane, à They Shot the Piano Player, ode à la bossa nova brésilienne présentée en ouverture du festival, ils n’ont de cesse de transmettre cette passion à travers leurs films.

A ne pas manquer : Rencontre le jeudi 23 novembre à 18h

Liu Jian

Peintre de formation et diplômé de l’Institut d’art de Nanjing, Liu Jian se tourne vers l’animation dès le milieu des années 1990. En 2007, il crée son studio d’animation indépendant, Le Joy, avec lequel

il réalise des longs métrages remarquables, qui brossent un portrait sans concession de la Chine contemporaine.

Il est l’invité d’honneur du festival, qui lui consacre une rétrospective, et son dernier long métrage, Art College 1994, est présenté en clôture.

A ne pas manquer : Rencontre le dimanche 26 novembre à 17h30

Benoît Chieux

Ancien de l’école Émile Cohl, Benoît Chieux passe plusieurs années au sein du studio Folimage. Il participe aux longs métrages Mia et le Migou, dont il est le directeur artistique et Tante Hilda ! qu’il coréalise.

Après des courts métrages aux styles affirmés (Le Jardin de minuit, Cœur fondant), il réalise l’ambitieux Sirocco et le royaume des courants d’air, produit par Sacrebleu.

Il est le parrain du Cadavre exquis animé.

A ne pas manquer : Rencontre le samedi 25 novembre à 20h30

Les temps forts

Soirée d’ouverture

A 20h, Avant-première de They Shot de Piano Player de Fernando Trueba et Javier Mariscal, en présence des réalisateurs.

Avant-premières

Le festival fait la part belle aux longs métrages animés à découvrir avant leur sortie en salle ou inédits sur grand écran. Un tour du monde qui dessine un portrait de la production animée récente, dans toute sa variété technique et thématique.

Les Quatre âmes du coyote d’Aron Gauder, jeudi 23 novembre à 21h

Kirsha et le maître de la forêt de Park Jae-beom, vendredi 24 novembre à 18h

Sky Dome 2123 de Tibor Bánóczki, Sarolta Szabó, vendredi 24 novembre à 20h

Léo Jim Capobianco, Pierre-Luc Granjon, dimanche 26 novembre à 15h

Adam change lentement de Joël Vaudreuil, mardi 28 novembre à 15h

Japanim

Le festival a 20 ans et l’animation japonaise fait plus que jamais partie de son ADN !

Souvenirs goutte à goutte d’Isao Takahata, vendredi 24 novembre à 14h

Memories de Kōji Morimoto, Tensai Okamura, Katsuhiro Ōtomo, samedi 25 novembre à 18h30

Cowboy Bebop, le film de Shin’ichirō Watanabe, samedi 25 novembre à 21h30

The Tunnel to Summer, the exit of Goodbyes de Tomohisa Taguchi, dimanche 26 à 20h30

La fabrique de l’animation

Comment fonctionne un studio ? Quelles sont les étapes de la création d’une oeuvre animée ? Le festival est l’occasion de répondre à ces questions, et de rencontrer les artistes qui font l’animation aujourd’hui.

Focus sur le studio Sacrebleu Productions, samedi 25 novembre à 17h

Samuel (Work in Progress), lundi 27 novembre à 17h30, en présence de la réalisatrice Emilie Tronche

Epiphania (Work in Progress), mardi 28 novembre à 18h, en présence du réalisateur Jan Kounen

Soirée de clôture, mardi 28 novembre

A 20h, l’inédit Art College 1994 de Liu Jian, en présence du réalisateur. Précédé de la présentation du cadavre exquis animé et son making-of, parrainé par Benoît Chieux.

Forum des images 2 rue du Cinéma 75001 Paris

