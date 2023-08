Découverte de la flore de la Forêt d’Orléans Carrefour du Chêne de l’Evangile CHANTEAU Chanteau Catégories d’Évènement: Chanteau

Loiret Découverte de la flore de la Forêt d’Orléans Carrefour du Chêne de l’Evangile CHANTEAU Chanteau, 2 octobre 2023, Chanteau. Découverte de la flore de la Forêt d’Orléans Lundi 2 octobre, 09h00 Carrefour du Chêne de l’Evangile CHANTEAU Inscription obligatoire au CCAS de St Jean de Braye. Balade gratuite. Promenade en forêt d’Orléans Informations sur la sylviculture, l’entomologie, la botanique et l’histoire

Sortie retenue par la commune de Saint-Jean-de-Braye

Guidé par un passionné de la Nature, cette balade en forêt d’Orlans êrmettra aux participants de découvrir la richesse de ce massif forestier. Carrefour du Chêne de l’Evangile CHANTEAU Carrefour du Chêne de ‘Evangile Chanteau 45400 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-02T09:00:00+02:00 – 2023-10-02T12:00:00+02:00

2023-10-02T09:00:00+02:00 – 2023-10-02T12:00:00+02:00 Forêt d’Orlans Détails Catégories d’Évènement: Chanteau, Loiret Autres Lieu Carrefour du Chêne de l'Evangile CHANTEAU Adresse Carrefour du Chêne de 'Evangile Ville Chanteau Departement Loiret Lieu Ville Carrefour du Chêne de l'Evangile CHANTEAU Chanteau latitude longitude 47.981413;1.980893

Carrefour du Chêne de l'Evangile CHANTEAU Chanteau Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chanteau/