Lyons-la-Forêt LYONS-LA-FORET/27 Carrefour des veneurs Lyons-la-Forêt, 21 juillet 2023, Lyons-la-Forêt. LYONS-LA-FORET/27 Vendredi 21 juillet, 10h00 Carrefour des veneurs Gratuit. Sans réservation Découverte des oiseaux nicheurs de la forêt de Lyons. Durée : 2h.

Rendez-vous :​ 10h au Carrefour des Veneurs Lyons-la-Forêt/27

Bonnes chaussures et jumelles conseillées.​

