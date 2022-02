Carrefour des Sciences et des Arts : visite guidée du centre de la Terre : le noyau ! Cahors, 15 février 2022, Cahors.

Alors que les mouvements des étoiles sont observés et mis en équations depuis des siècles, l’intérieur de notre planète n’est connu que depuis à peine plus d’un siècle. Le noyau terrestre, dont l’existence était supposée grâce à un faisceau d’indices, ne fut en fait découvert qu’en 1906, un an après la mort de Jules Verne. C’est grâce à la propagation des ondes sismiques qu’il fut formellement identifié, mais il y eut de nombreuses controverses avant qu’on démontre sa fluidité. 30 ans plus tard, un noyau interne solide, la graine, fut découvert, à nouveau grâce aux ondes sismiques.

Le noyau, avec un rayon de 3480 km, est le plus grand océan de notre planète, un océan formé d’un alliage de fer fondu et d’éléments légers, comme le soufre ou l’oxygène. Pour les ondes sismiques, il est quasi-transparent. Mais sa présence influence la rotation de la terre, et surtout, il est animé de mouvements permanents qui sont à l’origine du champ magnétique. C’est donc lui qui protège la vie sur terre en déviant les redoutables particules du vent solaire.

La graine, d’un rayon de 1220 km, représente moins de 1% du volume de la terre. Elle est en fer pratiquement pur. Elle résulte de la solidification du noyau liquide lors du refroidissement progressif de la terre. C’est un objet extrêmement curieux et intrigant. Les ondes ne s’y propagent pas à la même vitesse dans toutes les directions, et pas de la même façon dans les deux hémisphères Est et Ouest, ce qui donne des pistes sur la façon dont se passe la cristallisation du fer et la croissance de la graine. Le manteau terrestre pourrait être responsable de cette dissymétrie. Il est aussi probable que la graine joue aussi un rôle stabilisateur pour les inversions du champ magnétique.

En s’appuyant sur des découvertes fondamentales de la physique et de la chimie, et surtout sur la propagation des ondes sismiques, on essaiera de décrypter cet objet énigmatique qui, de tout temps, a alimenté de nombreux fantasmes.

Mardi 15 février 2022 nous accueillerons à Cahors Annie Souriau qui nous entrainera dans une visite guidée du centre de la Terre en direction du noyau !

