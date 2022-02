Carrefour des Sciences et des Arts : Mission planète science ! Cahors Cahors Catégories d’évènement: Cahors

Carrefour des Sciences et des Arts : Mission planète science ! Cahors, 1 mars 2022

2022-03-01 14:00:00 – 2022-03-01 16:30:00

Cahors Lot Cahors 12 EUR Pour les 8/12 ans Partons en mission sur la planète “sciences”. Embarque avec ton imagination et ta créativité car nous allons décoller, voyager et réussir une mission sur le sol planétaire. Que tu sois graine d’astrophysicien.ne ou d’ingénieur.e aérospatial, viens découvrir comment décolle une fusée et comment utiliser les robots. Un peu de construction, d’action-réaction mais aussi de la robotique pour se prendre pour l’as des as de l’Agence Européenne Spatiale ! Atelier animé par Magalie et Antoine ©Stage_vacsHIVER2022

