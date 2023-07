Les Mercredis des Sciences : En route vers le système solaire et l’univers connu Carrefour des Sciences et des Arts Cahors, 13 septembre 2023, Cahors.

Cahors,Lot

Les ateliers scientifiques et ludiques pour les 8-11 ans.

Comme à son habitude, Magali a concocté pour ses apprentis scientifiques des ateliers ludiques et pétillants !

Tu as entre 8 et 11 ans. La curiosité est une de tes qualités. Tu aimes découvrir ce qui t’entoure tout en t’amusant. Alors rejoins les ateliers des Mercredis des Sciences. Cette année, envole-toi dans le système solaire et l’univers connu !.

2023-09-13 14:00:00 fin : 2023-09-13 16:00:00. 60 EUR.

Carrefour des Sciences et des Arts

Cahors 46000 Lot Occitanie



Fun and scientific workshops for 8-11 year-olds.

As usual, Magali has concocted some fun and exciting workshops for her apprentice scientists!

You’re between 8 and 11 years old. Curiosity is one of your qualities. You like to discover what’s around you while having fun. Then join the Mercredis des Sciences workshops. This year, take a trip into the solar system and the known universe!

Talleres científicos y divertidos para niños de 8 a 11 años.

Como de costumbre, Magali ha preparado unos talleres divertidos y emocionantes para sus aprendices de científicos

Tienes entre 8 y 11 años. La curiosidad es una de tus mejores cualidades. Te encanta descubrir lo que te rodea y divertirte al mismo tiempo. Entonces únete a los talleres de Mercredis des Sciences. Este año, ¡haz un viaje por el sistema solar y el universo conocido!

Die spielerisch-wissenschaftlichen Workshops für 8- bis 11-Jährige.

Wie immer hat Magali für ihre wissenschaftlichen Lehrlinge spielerische und prickelnde Workshops zusammengestellt!

Du bist zwischen 8 und 11 Jahre alt. Neugierde ist eine deiner Stärken. Du liebst es, deine Umgebung zu entdecken und dabei Spaß zu haben. Dann mach mit bei den Workshops des Mittwochs der Wissenschaften. Dieses Jahr geht’s ab ins Sonnensystem und ins bekannte Universum!

Mise à jour le 2023-07-05 par OT Cahors – Vallée du Lot