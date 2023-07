Le Vieux Lavoir Carrefour des Halles Rougemont, 12 juillet 2023, Rougemont.

Rougemont,Doubs

Ce bâtiment fait partie de l’ensemble Marie, Halle aux Grains, Fontaine. Aujourd’hui, il sert de lieu d’exposition..

Carrefour des Halles

Rougemont 25680 Doubs Bourgogne-Franche-Comté



This building is part of the Marie, Halle aux Grains, Fontaine complex. It is now used as an exhibition space.

Este edificio forma parte del complejo Marie, Halle aux Grains, Fontaine. Actualmente se utiliza como espacio de exposición.

Dieses Gebäude ist Teil des Komplexes Marie, Halle aux Grains, Fontaine. Heute dient es als Ausstellungsort.

Mise à jour le 2023-07-01 par OFFICE DE TOURISME DES 2 VALLEES VERTES