Atelier de Rencontres de boîtes 30 septembre – 7 octobre Carrefour des habitants du Nyonsais 20 places maximum pour l’atelier – à partir de 15 ans pour l’atelier

Deux comédiens de la compagnie Kumulus donneront un atelier de théâtre de 26h à des amateurs du réseau du centre social » Le Carrefour des Habitants » de Nyons. À la suite de cet atelier, deux restitutions théâtrales seront présentés par les amateurs et les deux comédiens de Kumulus devant un public.

L’ATELIER:

L’atelier est destiné, d’une part, à faire vivre un groupe et, d’autre part, à transmettre des outils théâtraux. Le travail avec les participants consiste véritablement à les aider dans la construction de leur histoire, à leur donner le courage de se dévoiler et d’assumer leur fragilité sous le regard des autres.

Pour cela, les comédien.ne.s de Kumulus transmettront des outils pour lâcher la raison, la norme, pour se laisser vivre et entrer en résonance.

LES OUTILS :

La voix parlée, la voix chantée, le corps et la respiration.

Le théâtre, le théâtre d’objet et l’invention de langues imaginaires.

Les improvisations autour de canevas simples.

LA RESTITUTION (SORTIE D’ATELIER) :

Ils apparaissent en bandes, leurs boîtes à chaussures fermement calées sous le bras, s’expriment dans des langues inconnues et nous prennent à partie en imprimant leur regard au plus profond de nos yeux, nous qui leur sommes étrangers. Ils nous ouvrent leur coeur et leurs boîtes. La clef devient oiseau, le bouchon de liège une mine antipersonnelle, l’étiquette se transforme en lac…

Carrefour des habitants du Nyonsais 29 Rue Draye de Meyne, 26110 Nyons

