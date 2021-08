Carrefour des collectivités territoriales Brive-la-Gaillarde Brive-la-Gaillarde, 26 août 2021, Brive-la-GaillardeBrive-la-Gaillarde.

Carrefour des collectivités territoriales 2021-08-26 08:30:00 08:30:00 – 2021-08-27 Espace de 3 Provinces Avenue Jacques et Bernadette Chirac

Brive-la-Gaillarde Corrèze Brive-la-Gaillarde Corrèze

Brive-la-Gaillarde A partir de 8h30 – Espace des 3 Provinces. Entrée libre. Inscription obligatoire sur www.maires.correze.net/carrefour-des-collectivites/

L’Association des Maires et des Présidents d’Intercommunalités de la Corrèze (ADM19) organise la 8ème édition du Carrefour des Collectivités Territoriales à Brive-la-Gaillarde.

Cet événement incontournable est une occasion unique pour les entreprises, les institutionnels, les élus et décideurs d’échanger et de renforcer leurs relations.

Après le succès de l’édition 2018, l’ADM19 vous accueille pour ce nouvel événement, dans une ambiance toujours plus dynamique et conviviale, ouvert sur 7 départements et 3 grandes régions.

http://www.carrefourdescollectivites19.fr/

A partir de 8h30 – Espace des 3 Provinces. Entrée libre. Inscription obligatoire sur www.maires.correze.net/carrefour-des-collectivites/

dernière mise à jour : 2021-08-22 par