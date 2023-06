J’veux du Soleil fait danser le Carrefour des Cloÿs ! Carrefour des Cloÿs Paris, 17 juin 2023, Paris.

J’veux du Soleil fait danser le Carrefour des Cloÿs ! Samedi 17 juin, 19h30 Carrefour des Cloÿs

Et oui, déjà 12 ans que J’veux du Soleil fait danser le Carrefour des Cloÿs à l’occasion de la Fête de la Musique !

Et rien ne nous arrêtera : nous aurons toujours à nos cotés des groupes formidables qui rêvent d’ambiancer notre quartier, des sponsors qui croiront en nous, des ami(e)s qui chanteront à tue-tête et un soleil qui, toujours, nous éblouira !

Alors, oui cette année encore, J’veux du Soleil vient vous offrir une belle Fête de la Musique avec au programme :

19h30 : La mélodie pop et la rythmique folk/rock du duo acoustique Oud Oud

: La mélodie pop et la rythmique folk/rock du duo acoustique 20h30 : La Chorale Sauvage et clandestine de Paris et son répertoire pop, rock, variétés françaises qui traverse les âges La Chorale Sauvage et clandestine de Paris

: et son répertoire pop, rock, variétés françaises qui traverse les âges 21h30 : Road Trippers et ses propositions rock, pop, new wave du début des années 80

: et ses propositions rock, pop, new wave du début des années 80 22h30 : Les reprises rock/alternatif des incontournables des années 1990 et 2000, par No Sugar Please No Sugar Please

Pour vous restaurer et vous désaltérer, vous pouvez compter sur l’efficacité et la convivialité de la Brasserie Au Bon Coin et sur la Maison Sizin-sec !

Retrouvez toutes les infos sur : https://www.facebook.com/assojveuxdusoleil

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-17T19:30:00+02:00 – 2023-06-17T23:59:00+02:00

©J’veux du Soleil