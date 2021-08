Montélimar EPNVS Eustache Drôme, Montélimar Carrefour de Rencontres 2021 EPNVS Eustache Montélimar Catégories d’évènement: Drôme

La 2ème édition du Carrefour de rencontres arrive ! Une journée conviviale, d’échanges, de découvertes autour d’un repas partagé et de pratiques artistiques et culturelles. Des ateliers, de la musique, un repas partagé, des habitants, des associations, des bénévoles, une place et de la bonne humeur, nous travaillons sur le programme bientôt disponible ! Ouvert à tous-tes et gratuit. Place Léopold Blanc à Montélimar

Gratuit

Une journée festive et conviviale sur la place Léopold Blanc à Montélimar

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T19:30:00

