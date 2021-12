Carrefour de l’Orientation, des Métiers et de l’Entreprise Parc des expositions de la Meilleraie – CHOLET, 13 janvier 2022, Cholet.

Carrefour de l’Orientation, des Métiers et de l’Entreprise

du jeudi 13 janvier 2022 au samedi 15 janvier 2022 à Parc des expositions de la Meilleraie – CHOLET

[http://www.carrefourdelorientation.fr](http://www.carrefourdelorientation.fr)rientation, des Métiers et de l’Entreprise aura lieu les 13, 14 et 15 janvier 2022. Les 360 exposants se répartiront au sein de trois forums : – le forum de l’orientation et de l’apprentissage, – le forum de la formation – et le forum des métiers et de l’entreprise. Un pavillon accueillera les universités et les grandes écoles et un chapiteau accueillera les métiers de la défense et de la sécurité. **Des tables rondes** ——————— Comme lors des précédentes éditions des tables rondes sont proposées : Pour les demandeurs d’emploi et en réorientation professionnelle Jeudi 13 janvier 2022 • 09h00 : Être acteur de son avenir professionnel • 11h00 : Les métiers qui recrutent • 14h00 : Handicap et travail, focus sur le handicap invisible Vendredi 14 janvier 2022 • 09h00 : Reprendre une boîte ou créer la mienne ? Pour tous : Vendredi 14 janvier 2022 • 16h00 : Travailler dans le bâtiment, pourquoi pas moi ? Pour les jeunes et leurs familles : Vendredi 14 janvier 2022 • 16h00 : Travailler dans le bâtiment, pourquoi pas moi ? Samedi 15 janvier 2022 • 09h00 : Les métiers du Médico-social – Petite Enfance et Service à la Personne • 10h00 : Les métiers de la Logistique et du Transport • 11h00 : L’Industrie du Futur • 14h00 : Les métiers du Numérique – Devenir Technicien Supérieur, Ingénieur Informaticien • 15h00 : L’Apprentissage, une voie d’excellence • 16h00 : Les métiers de la Mode : Soyez acteurs du Made in FranceDes mini-conférences Des mini-conférences ——————– Un programme de mini-conférences intitulée » Et si, on en parlait ? « , d’une durée de 30 minutes est également proposé pendant les 3 jours du Carrefour. Jeudi 13 janvier : Lieu : Pavillon 5 – Chapiteau 09 h : « Oui, les seniors intéressent l’entreprise » 11 h : « Salariés, comment financer sa formation ? » 14 h : « Quels outils ? Quelles étapes pour ma reconversion professionnelle ? » 15 h : « Les outils numériques au service de la recherche d’emploi » 16 h : « La plateforme emploi.cholet.fr, portail des offres d’emploi du territoire » Vendredi 14 janvier : Lieu : Pavillon 1 – Espace Blanc 14 h : « Campus Connecté » 17 h : « Les outils de l’orientation proposés par la région » Lieu : Pavillon 5 – Chapiteau 09 h : « L’innovation et la RSE dans la filière de la Mode » 10 h : « Les métiers du Transport et Logistique » 14 h : « La micro-entreprise dans tous ses états » 15 h : « Comment trouver de l’argent pour mon entreprise ? » 16 h : « Jeunes de 16 à 25 ans, la Mission Locale vous accompagne » 17 h : « Les formations du territoire pour intégrer la filière de la mode » 18 h : « Parcoursup : mieux comprendre » (chapiteau 5) Samedi 15 janvier Lieu : Pavillon 1 – Espace Blanc 17 h : « Le rôle des parents (et des grands-parents) dans l’orientation » Lieu : Pavillon 2 – Grand Espace Blanc 09 h : « Parcoursup : mieux comprendre » Lieu : Pavillon 5 – Chapiteau 16 h : « Les écoles de Production » En Direct avec ————– Enfin, en partenariat avec le magazine l’Étudiant, des contacts en direct seront organisés le samedi 15 janvier avec la direction de 5 grandes écoles. L’objectif est de permettre aux jeunes intéressés et à leurs familles de mieux cerner l’accès à ses écoles, le cursus et les possibilités professionnelles. Deux conférences thématiques —————————- Une conférence d’ouverture de Daniel MARCELLI est organisée le jeudi 13 à 18h, dans le pavillon 2, sur le thème » Être adolescent aujourd’hui …Dans un monde hyper connecté « . Pascal PAVIE accueillera le public le vendredi 14, même heure, même endroit, sur le thème tourné vers l’avenir » Aller au bout de ses rêves « . Cette nouvelle édition du carrefour est financée par l’Agglomération du Choletais à hauteur de 250 000 €, de la Région des Pays de la Loire pour 25 000 € et le Département pour 8 000 €. Plus de renseignements sur www.carrefourdelorientation.fr

Entrée libre, passe sanitaire et port du masque obligatoire

Le Carrefour de l’Orientation ne s’adresse pas exclusivement aux étudiants, lycéens et collégiens mais aussi aux demandeurs d’emploi ou aux actifs en reconversion professionnelle.

Parc des expositions de la Meilleraie – CHOLET Avenue Marcel Prat 49300 Cholet Cholet Cholet Maine-et-Loire



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-13T08:30:00 2022-01-13T17:00:00;2022-01-14T08:30:00 2022-01-14T19:00:00;2022-01-15T09:00:00 2022-01-15T18:00:00