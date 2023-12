Musée de l’Aventure Peugeot : Fête Noël Carrefour de l’Europe Sochaux, 1 décembre 2023, Sochaux.

Décorations de Noël et son point photo :

A l’entrée, à la Brasserie et au cœur du Musée de L’Aventure Peugeot, nos équipes ont répandu l’esprit de Noël dans les collections. Venez les admirer jusqu’au 7 janvier 2024 ! Faites une pause photo au cœur des collections dans un décor féérique. Un beau souvenir de votre passage à partager #laventurepeugeot

Visite du Père Noël :

Nous aurons l’immense joie d’accueillir le Père Noël au Musée de L’Aventure Peugeot. Il sera présent au point photo, au cœur des collections, le mercredi 20 décembre, de 10h à 12h et de 14h à 16h. Une occasion exceptionnelle pour les enfants de faire des photos avec lui et certainement d’avoir quelques papillotes.

Le jeu de piste de Noël :

Du samedi 23 décembre au dimanche 7 janvier, les équipes du Musée invitent les enfants à participer au nouveau jeu de piste des fêtes de fin d’année qui leur permettra de gagner une petite voiture !

Des indices disséminés dans le musée feront découvrir aux enfants, moulins, voitures et autres objets fabriqués par Peugeot, de façon ludique. Pour obtenir leur récompense en fin de parcours, une miniature (3 inches) PEUGEOT*, après avoir évité les pièges d’Halloween cet automne, les petits aventuriers vont devoir suivre les indices laissés par le Père Noël !

Ce jeu est aussi l’occasion de faire une sortie originale avec les enfants, à la découverte d’un pan de l’histoire du patrimoine industriel français.

Animation incluse dans le prix d’entrée, réservée aux enfants (hors groupes) visitant le Musée en famille, du 23 décembre 2023 au 07 janvier 2024.

* Cadeau non échangeable, non remboursable et différent du jeu de piste d’Halloween

Le Musée de L’Aventure Peugeot est ouvert du mardi au dimanche, de 10h à 18h.

Carrefour de l’Europe Musée de l’Aventure Peugeot

Sochaux 25600 Doubs Bourgogne-Franche-Comté



