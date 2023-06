Pique-nique musical et dansant Carrefour de l’anémomètre, Bois de Clamart, Clamart (92), 2 juillet 2023, .

Pique nique musical et dansant avec Galouvielle Venez fêter la fin de la saison et le début de l’été, à l’ombre des Bois de Clamart La date : Dimanche 2 juillet Les horaires : de 12h à 19h (ou avant si vous voulez nous donner un coup de main L’adresse : Carrefour de l’anémomètre – Clamart (92140) A l’entrée des bois par la Place des Gardes, vous trouverez des flèches orange… Suivez-les !!! Le principe : chacun vient le temps qu’il veut, quand il peut, seul ou bien accompagné. Nous apportons les tables et de quoi s’asseoir, nous fournissons la vaiselle et l’apéro, nous organisons une belle piste de danse… Vous apportez de quoi garnir le buffet avec des provisions solides ou liquides (attention aux mets fragiles, ou prévoir une glacière, nous sommes dans les bois), vos chaussures de danse, vos instruments, vos contes, vos chants… et nous passons un super moment ensemble !!! Vous pouvez aussi apporter votre transat pour faire la sieste au soleil ! Plus d’info sur le site de Galouvielle : www.galouvielle.fr ou téléphone : 06 84 12 21 30 (Michel) – 06 16 79 44 67 (Catherine)

2023-07-02T12:00:00+02:00 – 2023-07-02T19:00:00+02:00

